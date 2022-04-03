ЗСУ звільнили три населені пункти Чернігівської області

ЗСУ вигнали окупантів із населених пунктів/Фото: колаж: "Сьогодні"
Збройні сили України звільнили від російських окупантів три населені пункти Чернігівської області — Количівку, Ягідне та Іванівку.
Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
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Зазначається, що територія зачищається та контролюється військовими ЗСУ, а мирному населенню завозять гуманітарну допомогу.
"Ці населені пункти Чернігівської області ще довго будуть пам'ятати жахіття війни. Купа розбитого та спаленого українськими військовими російського металобрухту "прикрашає" трасу від Чернігова у бік Козельця. Самі ж путінські вбивці або лягли замертво на українську землю, або жалюгідно повтікали", — йдеться в повідомленні.
Зі звільненої Київщини вивезли понад 400 тіл убитих мирних жителів
Офіс генпрокурора та Служба безпеки України працюють над кримінальним провадженням за фактом вчинення керівництвом Росії геноциду українського народу.
За словами генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової, особлива увага приділяється наймасовішим руйнуванням у Маріуполі, населених пунктах Київської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Луганської та Донецької областей.
"Вся звільнена від окупантів територія поділена на квадрати, в кожному з яких працюють слідчо-оперативні групи з прокурорів, слідчих та оперативних співробітників Нацполу. До проведення оглядів місць подій залучаються інспектори-криміналісти, вибухотехніки, кінологи, судово-медичні експерти чи лікарі. Попереду цих команд завжди ДСНС – вороги замінували міста і села, залишилось багато не здетонованих боєприпасів, вони залишили "розтяжки" навіть на трупах місцевих", – написала Венедіктова.
Генпрокурор також повідомила, що на території Бучанського району залучені понад 50 співробітників Нацполіції та прокурорів. Аналогічна робота також розгортається у всіх звільнених населених пунктах Київської та Чернігівської області.
Далі Офіс генпрокурора збільшуватиме чисельність слідчо-оперативних груп, щоб забезпечити максимально швидкий та ефективний збір доказів воєнних злочинів. В бюро судмедекспертизи постійно чергують прокурори, слідчі та судові експерти для проведення оглядів, розтинів та відбору зразків ДНК. З території Київщини наразі вивезено 410 тіл вбитих мирних мешканців, за 1-3 квітня 140 з них вже оглянуто прокурорами та іншими фахівцями.
За її словами, ведеться робота з місцевим населенням, пошук свідків, потерпілих, збір фото і відеодоказів.