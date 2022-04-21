ЗСУ відбили 9 атак окупантів на Донбасі

ЗСУ нищать окупантів/Фото: ООС, колаж: "Сьогодні"
Українські захисники продовжують давати відсіч російським окупантам на Донецькому та Луганському напрямках. Протягом доби ЗСУ відбили 9 атак ворога.
Про це повідомляє ООС.
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Українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, один танк, одну артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, 2 одиниці спеціальної інженерної, 2 одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони у небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії.
Під час боїв захисники України знищили:
- особового складу — 36;
- БМП — 5;
- БТР — 4;
- АТ — 1;
- ЗРК — 1;
- мінометний розрахунок — 1.
Путін відправив до Маріуполя на "ліквідацію" окупантів, які влаштували геноцид під Києвом
Міжнародний злочинець із Кремля Володимир Путін вирішив позбутися свідків масових вбивств мирних жителів під Києвом, які місяць звірствували в Ірпені, Бучі, Гостомелі та інших населених пунктах. Нині ці формування помітили бійці полку "Азов" у Маріуполі, де точаться бої. Про це заявив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар у відеозверненні, розміщеному на телеграм-каналі "Азова".
"Ворог не припиняє спроб взяти штурмом територію "Азовсталі". Ситуація важка, подекуди – критична. За допомогою танків, бронетехніки, піхоти та за підтримки артилерійських обстрілів, ракетних ударів ворог намагається прорватися. Захисники міста мужньо захищаються. Характерним є те, що їхня техніка з літерою V – це ті самі злочинці, які чинили злочини проти цивільного населення на київському напрямку. Я вважаю, що таким чином Путін хоче замістити сліди та ліквідувати цих виродків, які творили страшні звірства з нашими громадянами на київському напрямку", – сказав Паламар.
Він також розповів, за яких умов захисники Маріуполя готові піти з міста – зі зброєю, під гарантії третьої сторони, із пораненими та тілами своїх загиблих побратимів. Умови Росії про складання зброї та здачу у полон захисників Маріуполя наші військові не підтримують.