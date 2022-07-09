ЗСУ відбили спробу наступу росіян на Слов'янськ – Арестович

Олексій Арестович розповів, що загарбники зазнали втрат і відійшли. Колаж "Сьогодні"

Збройні сили України відбили спробу наступу росіян на Слов'янськ, окупанти втратили танкову роту та понад 200 військових

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

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Радник глави Офісу президента наголосив, що українські військовослужбовці знищили 12 танків.

"Навішали в Богородичному вчора наші хлопці дуже при спробі наступати. Цей напрямок із Ізюму на Слов'янськ. Танків завалили 12 штук, танкову роту. Загалом за вчора доповідають 35 танків, не знаю, вірити чи ні, це трохи більше за танковий батальйон", — зазначив він.

За його словами, українські сили відбили атаку, противник втратив понад 200 осіб.

"Спроба штурмувати провалилася у нуль. Вони намагалися рушити та подивитися на потенціал цього руху", — додав Арестович.

Мер Слов'янська закликав мешканців виїжджати

Мер Слов'янська Донецької області Вадим Лях закликав мешканців міста евакуюватись. Як наголосив міський голова, в окупантів після Лисичанська "наступною ціллю буде Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут".

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За його словами, за останні 10 днів Слов'янськ став прифронтовим містом – зараз його обстрілюють щодня. Зокрема, 3 липня стався найсильніший із ворожих обстрілів. В результаті 19 людей було поранено, а 6 загинуло, серед них – одна дитина.

Раніше ми розповідали, що місто Слов'янськ на Донеччині після захоплення Сєвєродонецька стало однією з головних цілей для російських окупантів. Війська РФ роблять спроби наступу на Слов'янському напрямі та б'ють з артилерії по житлових кварталах міста .