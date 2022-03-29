ЗСУ відбили сім атак окупантів на Донбасі та вразили 17 повітряних цілей – Генштаб

ЗСУ відбивають атаки військових РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські захисники продовжують оборонну операцію на східному, південно-східному та північно-східному напрямках. ЗСУ успішно стримують російських окупантів та проводять успішні контратаки на окремих напрямках.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Ворог все ще продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів, щоб повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст. Наразі окупанти сконцентрувалися на сховищах пального – хочуть ускладнити логістичне забезпечення наших захисників та створити умови гуманітарної кризи.

У захоплених районах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей військові РФ продовжують тероризувати місцевих мешканців. Окупанти гатять по житлових будинках, грабують, викрадають і тримають у полоні українців, займаються мародерством.

На Донецькому та Луганському напрямках за добу ЗСУ відбили сім ворожих атак. Окупанти зазнали великих втрат у боях з українськими військовими:

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12 танків;

10 бойових машин піхоти;

3 одиниці автомобільної техніки;

8 літаків;

3 вертольоти;

4 БПЛА різних типів;

2 крилаті ракети.

"Авіація Повітряних сил завдавала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога. Втрати російських окупантів уточнюються", – додали у Генштабі.

Окупанти застосовують заборонену зброю

У Дніпропетровській області російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси. Через це розпочато кримінальне провадження.

27 березня окупанти здійснили заборонений реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" по одному із населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області. Ракету було оснащено забороненими касетними боєприпасами.

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