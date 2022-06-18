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ВСУ "відкрили" для ворога новий смертоносний напрямок – Генштаб

Павло Заяць
18 червня, 10:26
За останню добу було ліквідовано 200 російських військових та десятки одиниць техніки

У Генштабі ЗСУ озвучили свіжі втрати окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Втрати російських окупантів з початку вторгнення в Україну перевищують 33 тисячі особового складу, майже 1,5 тисячі танків та сотні літаків і гелікоптерів. За останню добу окупанти зазнали великих втрат на Криворізькому напрямку, де раніше не спостерігалася висока активність бойових дій.

Таку інформацію оприлюднив у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

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За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 33350 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків – 1465 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 3573 (+10) од,
  • артилерійських систем – 739 (+5) од,
  • РСЗВ – 233 (+0) од,
  • засоби ППО – 98 (+1) од,
  • літаків – 216 (+1) од,
  • гелікоптерів – 180 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1),
  • крилаті ракети – 129 (+0),
  • кораблі/катери – 14 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2513 (+17) од,
  • спеціальна техніка – 55 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямку.

/ Фото: Генеральний штаб ЗСУ