ЗСУ відбили штурм окупантів на кількох напрямках, ворог відійшов – Генштаб

У ЗСУ назвали головні гарячі точки на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові відбили кілька атак ворога, який намагається йти на штурм під Сєвєродонецьком і Бахмутом. Також війська РФ обстрілюють позиції ЗСУ по всій лінії фронту, захисники України завдають ворогу втрат у відповідь.

Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

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На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Продовжує зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з території Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку, з метою сковування дій Сил оборони, в прикордонних районах Брянської та Курської областей ворог продовжує утримувати підрозділи зі складу Західного військового округу. Противник продовжує удосконалювати інженерне обладнання позицій та вести повітряну розвідку.

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На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та обстрілах позицій українських військ. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Тимофіївка та Цапівка. Триває постачання озброєння, військової техніки і матеріальних засобів з території Російської Федерації.

Неподалік Рубіжного ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм. Провів дистанційне мінування місцевості у районі населеного пункту Черкаські Тишки.

На Слов'янському напрямку противник обстріляв позиції українських підрозділів неподалік Дібрівного, Вірнопілля, Курульки, Богородичного та Долини.

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На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів. Обстріляв українські підрозділи в районах населених пунктів Донецьке та Миколаївка. Завдав авіаудару неподалік Пришибу та ракетного – по населеному пункту Маяки.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснюють обстріли у районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське, Біла Гора та Устинівка. Завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам'янки.

З метою корегування вогню в районі Сєвєродонецька ворог проводить цілодобову повітряну розвідку із застосуванням БпЛА "Орлан-10". Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над цим містом.

Українські підрозділи відбили штурм у районі населеного пункту Тошківка. Противник відійшов та проводить перегрупування.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють позиції українських військ у районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка та Покровське. Зафіксовані ракетні удари поблизу Зайцевого та Нью-Йорка.

Ворог веде штурмові дії у напрямку Оріхове – Гірське, бойові дії тривають.

Штурм у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте українські захисники успішно відбили.

З метою викриття вогневих позицій сил оборони, силами штурмових груп загарбники намагаються вести розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка, бойові дії тривають. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка українські воїни зупинили точним вогнем. Противник відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Завдав ракетних ударів у районах населених пунктів Миролюбівка та Гродівка.

На Південнобузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих позицій.

На Миколаївському напрямку ворог здійснював вогневе ураження підрозділів Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Правдине, Посад-Покровське та Благодатне. Вів повітряну розвідку позицій українських військ із застосуванням БпЛА у районі населеного пункту Таврійське.

На Криворізькому напрямку противник обстрілював з артилерії та реактивних систем залпового вогню у райони населених пунктів Червоний Яр та Кобзарці.

Українські захисники завдають ворогу втрат на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об’єктів на території України, продовжують інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів у школах, лікарнях та церквах.

Харків знову став прифронтовим містом

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що сьогодні повернулася реальна загроза Харкову з боку російських військ, які зібрали на кордоні кілька батальйонно тактичних груп.

"Існує цілком реальна загроза Харкову. Річ у тому, що на кордоні в Бєлгородській області зібрано пристойну збірну російську солянку, десь 5-7 БТГ, які, перебуваючи на цьому напрямку, можуть завдати Харкову великих неприємностей. Вони не візьмуть місто, але просунутися ближче, поставити місто під загрозу масованих ударів артилерією вони можуть", – наголосив Арестович.

Нагадаємо, у Харківській області російські окупанти просунулися трохи вперед шляхом резервів, які ворог перекинув. Вони захопили населений пункт за 15 кілометрів від Старого Салтова. Зараз росіяни б'ють по Харкову зі ствольної артилерії.