ЗСУ показали, як знищуватимуть загарбників за допомогою БТР М113 (фото)

Підрозділи Сухопутних військ ЗС України проводять відпрацювання наступальних дій з урахуванням нової зброї, яку передали міжнародні партнери. Про це повідомляє на своїй сторінці Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

У повідомленні йдеться, що наші військові вже активно використовують техніку та озброєння, надані нашими партнерами. Тренування проходять на БТР М113, які вже стоять на озброєнні українських піхотинців.

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"Тактика ведення бою в містах та селах, зачистка приміщень, наступ піхоти під прикриттям бронетехніки – це те, що зараз потребує максимального вдосконалення для нашої беззаперечної перемоги", – зазначили у ЗСУ.

За інформацією служби зв'язків із громадськістю КСВ ЗСУ.