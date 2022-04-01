ЗСУ показали, як б'ють по шляхах забезпечення окупантів (відео)

Українські військові завдали удару по окупантах. / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний штаб Збройних сил України продемонстрував, як військові Сил спеціальних операцій завдають ударів по шляхах забезпечення російських окупантів.

Генштаб оприлюднив відео на своїй сторінці в Facebook.

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Відео ударів

"Відрізаючи російських окупантів від необхідного, ми знесилюємо його підрозділи", – наголосили в командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

У Генштабі повідомили, що ефективні засідки, щоб порушити логістику постачання припасів і пального окупантів, є одним із найважливіших завдань.

Нагадаємо, в Генштабі повідомили, що українські військові відновили контроль над 30 населеними пунктами. Окупанти розпочали перегрупування і, ймовірно, зосередяться на наступі на сході України.

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Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.04 орієнтовно становили: