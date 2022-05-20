ЗСУ показали, як "Стугной" та "Джавелінами" кришать танки окупантів (відео)

Військові показали, "Джавеліни" у дії / Фото: Колаж: Сьогодні
Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ показали, як знищують танки російських окупантів. Відео роботи наших військових опублікував у своєму Telegram-каналі голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
На відео сучасний український протитанково-ракетний комплекс "Стугна" та американський "Джавелін" буквально кришать російську військову техніку.
"Хлопці, ви – сила! Дякую всім нашим воїнам за надійний захист України!", – прокоментував відео Козицький.
Втрати окупантів
Російських окупантів продовжують масово знищувати на українській землі . Тільки минулої доби втрати армії РФ склали ще 200 одиниць особового складу. Крім того, окупанти втратили один літак, три танки, 20 бойових броньованих машин та одну крилату ракету.
З початку масштабного вторгнення армія РФ втратила 28700 солдатів. Крім того, Збройні сили України знищили 1263 танки.
Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямі.