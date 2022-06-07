ЗСУ отримали від Гори броньовані джипи-всюдиходи з бичим прізвиськом

Броньовані машини Pinzgauer. Фото: колаж "Сьогодні"

Військовослужбовець ЗСУ власним коштом придбав і купив для українських захисників вісім броньованих машин Pinzgauer 2009 року випуску.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Територіальної оборони ЗС України.

Реклама

"Багатоцільові військові джипи, справжні всюдиходи. Залізні конячки, які проїдуть навіть через пекло – так кажуть про ці військові машини. Джипи можуть працювати як тягачі, як медичні машини, і як машини глибинної розвідки, підтримки, зв'язку. Одна така – це десятки, а то й сотні збережених життів", – йдеться у повідомленні.

Два позашляховики вже служать бойовим бригадам територіальної оборони ЗСУ, решта відправили іншим родам військ.

Про благодійника відомо лише те, що до війни він був успішним підприємцем, а зараз також служить у лавах ЗСУ. Також відомо, що має позивний "Гора" і він регулярно допомагає армії.

Реклама

"Вся моя допомога українській армії анонімна, щоб ніхто не знав мого прізвища чи бачив обличчя. Я роблю свою справу, те, що маю робити в такі часи. Буду там, де моя допомога потрібна найбільше. Знаю та розумію всі потреби. Після перемоги обов'язково розкрию себе", – сказав військовий, який купив машини.

Що відомо про автомобіль?

Реклама

Автомобіль був спочатку розроблений наприкінці 1960-х років і виготовлений компанією Steyr-Daimler-Puch з Граца, Австрія, і був названий на честь пінцгауера, австрійської породи великої рогатої худоби.

Читайте інші новини "Сьогодні":