ЗСУ отримали наказ відійти з Сєвєродонецька – Гайдай (відео)

Українська армія відходитиме на нові позиції. / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройним силам України доведеться відійти від Сєвєродонецька – наші захисники вже отримали таку команду.

Про це заявив в ефірі телемарафону голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Що відомо

За його словами, захисники Сєвєродонецька відходитимуть із міста на нові, укріпленіші позиції.

"Рашисти майже зруйнували Сєвєродонецьк, критична інфраструктура знищена вся, пошкоджено 90% міста, 80% житлових будинків доведеться зносити – відновленню вони не підлягають", – розповів Гайдай.

Також Сергій Гайдай зазначив, що війська Росії просуваються в напрямку Лисичанська з Тошківки-Золотого. На околиці вже заходили ворожі ДРГ, атаки пройти вглиб міста були відбиті.

"З окупованого Старобільська в бік Лисичанська зафіксовано перевезення орками шістьох "Точок-У", – заявив він.

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Раніше Інститут вивчення слідування війни повідомив, що штурмові операції Лисичанська не допоможуть Росії мати перевагу у війні – незабаром наступ російських військ значно знизиться. Також Сергій Гайдай розповідав про те, що російські окупанти стягують техніку в Луганську область. Загарбники хочуть оточити українських захисників.