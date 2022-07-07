ЗСУ розбили ворожу ДРГ та відбили штурм на важливому напрямі – Генштаб

ЗСУ успішно ліквідували окупантів у Херсонській області / Фото: Колаж: Сьогодні

У районі Добрянки на Херсонщині наші військові майстерно знищили ДРГ ворога та відбили штурм окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

"У районі Добрянки наші воїни майже повністю знищили диверсійно-розвідувальну групу противника та успішно відбили ворожий штурм ворога, що відбувся слідом за цим", – йдеться в повідомленні.

За інформацією Генштабу, на Південнобузькому напрямі російські військові зосередили зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Ворог вів обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Посад-Покровське, Прибузьке, Мирне, Котляреве та Благодатне.

Ситуація з ДРГ

На Київщині проводили фільтраційні заходи з метою виявлення ДРГ.

Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповідав, як українська поліція шукає диверсантів та яким чином їх можна визначити.

Також повідомляли, що в Україні з'являється дедалі більше українськомовних диверсійно-розвідувальних груп. Здебільшого це вихідці з окупованих територій Донбасу та Криму. Такі люди потрібні росіянам для того, щоб їх важче було вирахувати українським спецслужбам.