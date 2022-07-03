ЗСУ рознесли військову базу окупантів у Мелітополі: подробиці від Федорова

Іван Федоров (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Нічні вибухи поблизу Мелітополя сталися на військовій базі окупантів РФ.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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За його словами, у ніч проти 3 липня Збройні сили України вивели з ладу одну з чотирьох військових баз армії Росії в Мелітополі. Завдали понад 30 ударів виключно по російській військовій базі.

Також він повідомив, що напередодні завдяки силам опору бронепоїзд окупантів з боєприпасами зійшов з рейок.

"Наразі окупанти намагаються зробити провокації про те, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйновано міську інфраструктуру. Цього не було!" – наголосив Федоров.

Він додав, що ЗСУ роблять все для того, щоб повернути мирне життя та українську державність у Мелітополі.

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"Все, що можуть зробити окупанти, – втекти з нашого міста", – сказав Федоров.

Раніше ми повідомляли, що мер Мелітополя розповів про викрадення людей та суми викупу.

Також нагадаємо, у Мелітополі знайшлися зрадники, які за гроші погодились бути катами українців.