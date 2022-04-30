ЗСУ знищили 23 200 окупантів і більше тисячі танків

Українські військові завдають ударів російським окупантам. / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку свого вторгнення до України російська федерація вже втратила 23 200 своїх військових, а також 190 літаків.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04 орієнтовно становили:

особового складу – близько 23 200 (+200) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1008 (+22) од.;

бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27) од.;

артилерійських систем – 436 (+1) од.;

РСЗВ – 151 (+0) од.;

засобів ППО – 77 (+4) од.;

літаків – 190 (+1) од.;

гелікоптерів – 155 (+0) од.;

автомобільної техніки – 1701 (+6) од.;

кораблів/катерів – 8 (+0) од.;

цистерн із ПММ – 76 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 232 (+4);

спеціальної техніки – 32 (+1);

пускових установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).

У Генштабі заявили, що найбільші втрати окупантів минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку. Дані щодо втрат ще уточнюються.

Фото – Генштаб ЗСУ.

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Нагадаємо, протягом п'ятниці, 29 квітня, підрозділи ППО Сухопутних військ та Повітряних сил ЗСУ вразили десять повітряних цілей російського агресора.

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