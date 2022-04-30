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ЗСУ знищили 23 200 окупантів і більше тисячі танків

Павло Чернишук
30 квітня, 10:43
Росія також втратила 2445 бойових броньованих машин

Українські військові завдають ударів російським окупантам. / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку свого вторгнення до України російська федерація вже втратила 23 200 своїх військових, а також 190 літаків.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04 орієнтовно становили:

  • особового складу – близько 23 200 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1008 (+22) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27) од.;
  • артилерійських систем – 436 (+1) од.;
  • РСЗВ – 151 (+0) од.;
  • засобів ППО – 77 (+4) од.;
  • літаків – 190 (+1) од.;
  • гелікоптерів – 155 (+0) од.;
  • автомобільної техніки – 1701 (+6) од.;
  • кораблів/катерів – 8 (+0) од.;
  • цистерн із ПММ – 76 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 232 (+4);
  • спеціальної техніки – 32 (+1);
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).

У Генштабі заявили, що найбільші втрати окупантів минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку. Дані щодо втрат ще уточнюються.

Фото – Генштаб ЗСУ.

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Нагадаємо, протягом п'ятниці, 29 квітня, підрозділи ППО Сухопутних військ та Повітряних сил ЗСУ вразили десять повітряних цілей російського агресора.

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