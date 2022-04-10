ЗСУ знищили 26 окупантів та два гелікоптери на Сході

ЗСУ знищують техніку окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Протягом дня російські окупанти обстрілювали територію України ракетами та авіацією. Крім того, загарбники застосовували важку артилерію. ЗСУ дали гідну відсіч ворогу.

Про це повідомляє Міноборони України в Telegram.

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Протягом доби, 10 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Вогнем у відповідь українські захисники ліквідували:

особовий склад окупанті – 26;

БМП/БТР – 1;

АТ – 2;

гелікоптерів – 2;

БПЛА – 1.

Під Миколаєвом ЗСУ збили російський бомбардувальник

Зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил ЗСУ збив російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався атакувати Миколаїв.

Окупанти намагаються поліпшити своє становище на Миколаївському напрямку, але українські війська продовжують знищувати ворога, відтісняючи з займаних позицій та знищуючи його ресурси.