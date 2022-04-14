ЗСУ знищили 30 окупантів на Сході

Російські окупанти обстріляли з вертольотів Золочівську громаду Харківської області. Під час обстрілів були поранені двоє дітей.

Голова громади Віктор Коваленко заявив, що є зруйновані приватні будинки та підприємства:

"До обіду сьогодні дуже сильно обстріляли Золочів. Є зруйновані приватні будинки, підприємства. Потім обстріляли Одноробівку – це село нашої громади практично на кордоні з РФ. Там 8 пошкоджених і 4 повністю зруйнованих будинків".

Також, за його словами, потім окупанти почали обстрілювати Олександрівку:

"Залетіли туди два російських вертольоти й почали гатити. Поранено двох дітей – школярі 9 і 11 років. Поранення у шию, стегно. Відправили в лікарню".

Крім цього, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в ефірі телемарафону заявив, що окупанти обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини:

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