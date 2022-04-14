Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Країна Подробиці

ЗСУ знищили 30 окупантів на Сході

Володимир Козир
14 квітня, 23:39
Крім того, українські захисники відбили чотири атаки

Українські військові нищать окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Протягом доби, 14 квітня, на Сході російські війська здійснили чотири атаки. ЗСУ вдалося знищити 30 окупантів.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Реклама

Деталі

14 квітня українські військові знищили 30 окупантів, а також декілька одиниць ворожої техніки.

ЗСУ ліквідували:

  • особового складу — 30:
  • танків — 2:
  • МТЛБ — 1:
  • артилерійських систем — 1.

Окупанти завдали ударів по українських територіях на кордоні з РФ

Російські окупанти обстріляли з вертольотів Золочівську громаду Харківської області. Під час обстрілів були поранені двоє дітей.

Реклама

Голова громади Віктор Коваленко заявив, що є зруйновані приватні будинки та підприємства:

"До обіду сьогодні дуже сильно обстріляли Золочів. Є зруйновані приватні будинки, підприємства. Потім обстріляли Одноробівку – це село нашої громади практично на кордоні з РФ. Там 8 пошкоджених і 4 повністю зруйнованих будинків".

Також, за його словами, потім окупанти почали обстрілювати Олександрівку:

"Залетіли туди два російських вертольоти й почали гатити. Поранено двох дітей – школярі 9 і 11 років. Поранення у шию, стегно. Відправили в лікарню".

Крім цього, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в ефірі телемарафону заявив, що окупанти обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини:

Реклама

"Декілька годин тому були обстріли деяких прикордонних пунктів з артилерії або мінометів. Пошкоджені приватні будинки. За останні 10 днів – це перша провокація, коли вони зі своєї території обстріляли наші прикордонні пункти".

Читайте також