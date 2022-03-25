У Росії бунтують військові, ЗСУ ліквідували ще одного генерала – Арестович

Арестович розповів про ситуацію на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні
Окупанти практично перестали використовувати пілотовану авіацію в Україні, але запустили безпілотники для розвідки. Тим часом ЗСУ знищила батальйонну групу 200-ї окремої мотострілецької бригади РФ – з майже 650 військових залишилося троє.
Про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив під час брифінгу.
Головне з виступу Арестовича
- Противник намагався завдавати ракетних ударів по Україні, але їх інтенсивність значно менша, ніж у попередні дні.
- За цю добу РФ практично не використовувала пілотовану авіацію, а застосовувала БПЛА для розвідки. Але наші захисники знищують ворожі безпілотники. За сьогодні вже збили кілька БПЛА, а також крилатих ракет.
- Розвідка повідомляє, що у російських військових украй низький морально-вольовий стан. Багато військових відмовляються їхати на війну в Україну.
- Українська армія практично повністю знищила батальйонну групу 200-ї окремої мотострілецької бригади ЗС Росії. З 648 військових вижили лише троє, двоє з них поранені.
- Попри те, що у РФ військовим загрожують в'язницею за відмову воювати, 50% солдатів одного з полків 7-ї десантно-штурмової дивізії написали рапорти, що відмовляються від участі у бойових діях на території України.
- Також відмовилися воювати проти України бійці підрозділу Росгвардії та російської поліції. 12 військових зараз переслідує російська влада.
- На аеродромі у Чорнобаївці ЗСУ ліквідували ще одного російського генерал-лейтенанта, командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ Якова Рязанцева.
- Втрати супротивника на 30-й день війни становлять близько 16 100 солдатів, 561 танк, 1625 бойових броньованих машин, 291 артсистема, 90 реактивних систем залпового вогню, 49 засобів ППО, 115 літаків, 125 вертольотів, 53 БПЛА, 5 морських суден.
У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
Окупантам не вдалося досягти головних цілей – блокади Києва та виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Частково ворог досяг успіху у створенні сухопутного коридору між тимчасово окупованими АР Крим та частиною Донецької області.
Противник нарощує корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря. Зафіксовано прохід Керченською протокою в північному напрямку малого тральщика "Валентин Пікуль", ракетного катера "Набережні Човни" та двох десантних катерів.