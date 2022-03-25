У Росії бунтують військові, ЗСУ ліквідували ще одного генерала – Арестович

Арестович розповів про ситуацію на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти практично перестали використовувати пілотовану авіацію в Україні, але запустили безпілотники для розвідки. Тим часом ЗСУ знищила батальйонну групу 200-ї окремої мотострілецької бригади РФ – з майже 650 військових залишилося троє.

Про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив під час брифінгу.

Реклама

Головне з виступу Арестовича

Противник намагався завдавати ракетних ударів по Україні, але їх інтенсивність значно менша, ніж у попередні дні.

За цю добу РФ практично не використовувала пілотовану авіацію, а застосовувала БПЛА для розвідки. Але наші захисники знищують ворожі безпілотники. За сьогодні вже збили кілька БПЛА, а також крилатих ракет.

Але наші захисники знищують ворожі безпілотники. За сьогодні вже збили кілька БПЛА, а також крилатих ракет. Розвідка повідомляє, що у російських військових украй низький морально-вольовий стан. Багато військових відмовляються їхати на війну в Україну.

Українська армія практично повністю знищила батальйонну групу 200-ї окремої мотострілецької бригади ЗС Росії. З 648 військових вижили лише троє, двоє з них поранені.

ЗС Росії. З 648 військових вижили лише троє, двоє з них поранені. Попри те, що у РФ військовим загрожують в'язницею за відмову воювати, 50% солдатів одного з полків 7-ї десантно-штурмової дивізії написали рапорти, що відмовляються від участі у бойових діях на території України.

що відмовляються від участі у бойових діях на території України. Також відмовилися воювати проти України бійці підрозділу Росгвардії та російської поліції. 12 військових зараз переслідує російська влада.

та російської поліції. 12 військових зараз переслідує російська влада. На аеродромі у Чорнобаївці ЗСУ ліквідували ще одного російського генерал-лейтенанта, командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ Якова Рязанцева.

командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ Якова Рязанцева. Втрати супротивника на 30-й день війни становлять близько 16 100 солдатів, 561 танк, 1625 бойових броньованих машин, 291 артсистема, 90 реактивних систем залпового вогню, 49 засобів ППО, 115 літаків, 125 вертольотів, 53 БПЛА, 5 морських суден.

У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Окупантам не вдалося досягти головних цілей – блокади Києва та виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Частково ворог досяг успіху у створенні сухопутного коридору між тимчасово окупованими АР Крим та частиною Донецької області.

Противник нарощує корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря. Зафіксовано прохід Керченською протокою в північному напрямку малого тральщика "Валентин Пікуль", ракетного катера "Набережні Човни" та двох десантних катерів.