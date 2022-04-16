ЗСУ знищили понад 20 тисяч російських окупантів — Генштаб

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Російська армія з початку вторгнення в Україну втратила понад 20 тисяч особового складу та багато військової техніки — кількість підрахував Генеральний штаб Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.04 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 20100 осіб,
- танків ‒ 762 одиниць,
- бойових броньованих машин – 1982 одиниць,
- артилерійських систем / artillery systems – 371 одиниця,
- РСЗВ – 125 одиниць,
- засоби ППО – 66 одиниць,
- літаків – 163 одиниць,
- вертольотів – 145 одиниць,
- автомобільної техніки – 1458 одиниць,
- кораблі/катери – 8 одиниць,
- цистерн з ПММ – 76 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 138 одиниць,
- спеціальна техніка – 26 одиниць,
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4 одиниці.
У Генштабі наголосили, що ці дані ще уточнюються.
Росія відправляє застарілу техніку
Росія почала постачати для війни в Україні стару техніку, яка вже була списана – про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. За його словами, помічені машини та установки 60-х років, які залишалися лише у застарілих військових частинах.
"Немає техніки! Є проблеми з технікою, зараз це замиготіло, і можна говорити про фактичні підтвердження. БТР-60 і "Град-1" — це далі вже нікуди падати. Ось і вся історія. Це кінець війни, вона програна Росією", — сказав він.
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