Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Країна Подробиці

ЗСУ знищили понад 20 тисяч російських окупантів — Генштаб

Марія Николаєнко
16 квітня, 11:51
Українське командування відзвітувало про втрати армії РФ на території нашої країни

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російська армія з початку вторгнення в Україну втратила понад 20 тисяч особового складу та багато військової техніки — кількість підрахував Генеральний штаб Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.04 орієнтовно склали:

Реклама
  • особового складу – близько 20100 осіб,
  • танків ‒ 762 одиниць,
  • бойових броньованих машин – 1982 одиниць,
  • артилерійських систем / artillery systems – 371 одиниця,
  • РСЗВ – 125 одиниць,
  • засоби ППО – 66 одиниць,
  • літаків – 163 одиниць,
  • вертольотів – 145 одиниць,
  • автомобільної техніки – 1458 одиниць,
  • кораблі/катери – 8 одиниць,
  • цистерн з ПММ – 76 одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 138 одиниць,
  • спеціальна техніка – 26 одиниць,
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4 одиниці.

У Генштабі наголосили, що ці дані ще уточнюються.

Росія відправляє застарілу техніку

Росія почала постачати для війни в Україні стару техніку, яка вже була списана – про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. За його словами, помічені машини та установки 60-х років, які залишалися лише у застарілих військових частинах.

"Немає техніки! Є проблеми з технікою, зараз це замиготіло, і можна говорити про фактичні підтвердження. БТР-60 і "Град-1" — це далі вже нікуди падати. Ось і вся історія. Це кінець війни, вона програна Росією", — сказав він.

Реклама

Читайте також: