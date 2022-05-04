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ЗСУ ліквідували 24 500 російських окупантів – Генштаб

Марія Дмитренко
4 травня, 09:48
Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

Окупанти втратили понад тисячу танків. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські військові з початку вторгнення РФ знищили 1077 танків та ліквідували близько 24 500 російських військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.05 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 24500 (+300 за добу) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1077 (+15);
  • бойових броньованих машин – 2610 (+43);
  • артилерійських систем – 491 (+16);
  • РСЗВ – 163 (+1);
  • засобів ППО – 81 (+1);
  • літаків – 194 (+0);
  • вертольотів – 155 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1867 (+24);
  • кораблі/катери – 10 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 303 (+12);
  • спеціальної техніки – 38(+0);
  • крилатих ракет – 87 (+3).

Зазначається, що найбільші втрати противника за минулу добу, 3 травня, спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках.

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Раніше ми повідомляли, що у Запорізькій області ЗСУ ліквідували понад 100 окупантів.

Також нагадаємо, десантники показали, як знищують російські танки.