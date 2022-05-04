ЗСУ ліквідували 24 500 російських окупантів – Генштаб

Окупанти втратили понад тисячу танків. Фото: колаж "Сьогодні"
Українські військові з початку вторгнення РФ знищили 1077 танків та ліквідували близько 24 500 російських військових.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.05 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 24500 (+300 за добу) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1077 (+15);
- бойових броньованих машин – 2610 (+43);
- артилерійських систем – 491 (+16);
- РСЗВ – 163 (+1);
- засобів ППО – 81 (+1);
- літаків – 194 (+0);
- вертольотів – 155 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1867 (+24);
- кораблі/катери – 10 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 303 (+12);
- спеціальної техніки – 38(+0);
- крилатих ракет – 87 (+3).
Зазначається, що найбільші втрати противника за минулу добу, 3 травня, спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках.
Раніше ми повідомляли, що у Запорізькій області ЗСУ ліквідували понад 100 окупантів.
Також нагадаємо, десантники показали, як знищують російські танки.