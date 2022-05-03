ЗСУ знищили пункт управління окупантів і 3 склади з боєприпасами – командування "Південь"

Вздовж адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей знищено пункт управління ворожим військом / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Упродовж ночі, з 2 по 3 травня, українські підрозділи на Херсонщині та Миколаївщині продовжували боронити зайняті рубежі. Водночас окупанти продовжували спроби повітряної розвідки безпілотними літальними апаратами.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Реклама

Яка ситуація

"Над Миколаївщиною нашими підрозділами влучно знищено два таких шпигуни, рештки яких впали у воду. І все ж таки ближче до світанку Миколаїв знову накрило обстрілами з реактивної системи залпового вогню "Смерч". Вражено об’єкти критичної інфраструктури. На щастя, жертв та постраждалих немає", – йдеться в повідомленні.

Водночас один ударний БПЛА-розвідник "Форпост" було знищено на Одещині під час спроби зайти з моря.

Також зазначається про те, що українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 40 вогневих завдань:

"Уздовж адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей знищено пункт управління ворожим військом, три склади з боєприпасами, один – з пально-мастильними матеріалами та декілька пунктів зосередження живої сили та техніки. Загальні втрати уточнюються".

Крім цього, в командуванні заявили, що північно-західна частина Чорного моря як і раніше заблокована для судноплавства, перебуває під контролем корабельного угруповання Чорноморського флоту РФ.

Реклама

Нагадаємо, навіть елітні підрозділи російської армії не витримують натиску українських захисників та втікають з війни в Україні. Про це йдеться в нових телефонних розмовах загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

Читайте також: