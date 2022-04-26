ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" на Харківщині

Десантно-штурмові війська України знищили ще один російський гелікоптер. / Фото: Колаж: Сьогодні

Десантно-штурмові війська Збройних сил України знищили на Харківщині російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

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Знищення гелікоптера

У Генштабі заявили, що за військовою номенклатурою бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор" вважається командирською машиною:

"Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 – близько 16 мільйонів доларів США".

Нагадаємо, російські окупанти з початку свого повномасштабного вторгнення до України втратили вже близько 22 100 військових і 918 танків.

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