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ЗСУ знищили гелікоптер і чотири танки окупантів на Донбасі

Ірина Ковальчук
8 квітня, 22:46
З'явилося нове зведення штабу Оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Рашисти втрачають танки, гелікоптери та солдатів, але продовжують лізти на бійню / Колаж "Сьогодні"

Українська армія успішно відбиває всі атаки російських окупаційних військ на Донбасі і продовжує вибивати з ладу ворожу техніку.

Про це йдеться у підсумковому зведенні штабу Оперативно-тактичного угруповання "Схід" за 8 квітня, опублікованому у Фейсбуці.

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Наші успіхи

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська не полишають спроб прорвати нашу оборону на окремих напрямках. Зокрема, 8 квітня, українські захисники відбили 4 ворожих атак", – йдеться у повідомленні.

Наші воїни знищили:

  • особового складу – до 50
  • танків – 4
  • БМП – 1
  • ББМ – 1
  • артилерійських систем – 3
  • авіатехніки – 4
  • вертольотів – 1

"Чергова партія рашистів вже ніколи не піде у наступ, не будуть обстрілювати мирні населені пункти та скоювати воєнні злочини. Українські воїни продовжуватимуть знищувати окупанта", – йдеться у зведенні.

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На інших напрямках

  • За даними на ранок 8 квітня, ВСУ знищили 19 тисяч окупантів та майже 5000 одиниць різної техніки РФ.
  • Українська розвідка фіксує, що на Донецькому та Таврійському напрямах супротивник продовжує нарощувати свої війська. Окупанти не залишають спроб наступу у напрямку населених пунктів Попасна та Сєверодонецьк.
  • Окупанти повністю вивели свої війська з території Сумської області у РФ.
  • Олешковський міський голова Євген Рищук повідомив, що 9 квітня окупанти спробують призначити у місті свою окупаційну владу.