ЗСУ знищили гелікоптер і чотири танки окупантів на Донбасі

Рашисти втрачають танки, гелікоптери та солдатів, але продовжують лізти на бійню / Колаж "Сьогодні"

Українська армія успішно відбиває всі атаки російських окупаційних військ на Донбасі і продовжує вибивати з ладу ворожу техніку.

Про це йдеться у підсумковому зведенні штабу Оперативно-тактичного угруповання "Схід" за 8 квітня, опублікованому у Фейсбуці.

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Наші успіхи

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська не полишають спроб прорвати нашу оборону на окремих напрямках. Зокрема, 8 квітня, українські захисники відбили 4 ворожих атак", – йдеться у повідомленні.

Наші воїни знищили:

особового складу – до 50

танків – 4

БМП – 1

ББМ – 1

артилерійських систем – 3

авіатехніки – 4

вертольотів – 1

"Чергова партія рашистів вже ніколи не піде у наступ, не будуть обстрілювати мирні населені пункти та скоювати воєнні злочини. Українські воїни продовжуватимуть знищувати окупанта", – йдеться у зведенні.

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