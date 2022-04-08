ЗСУ знищили гелікоптер і чотири танки окупантів на Донбасі

Рашисти втрачають танки, гелікоптери та солдатів, але продовжують лізти на бійню / Колаж "Сьогодні"
Українська армія успішно відбиває всі атаки російських окупаційних військ на Донбасі і продовжує вибивати з ладу ворожу техніку.
Про це йдеться у підсумковому зведенні штабу Оперативно-тактичного угруповання "Схід" за 8 квітня, опублікованому у Фейсбуці.
Наші успіхи
"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська не полишають спроб прорвати нашу оборону на окремих напрямках. Зокрема, 8 квітня, українські захисники відбили 4 ворожих атак", – йдеться у повідомленні.
Наші воїни знищили:
- особового складу – до 50
- танків – 4
- БМП – 1
- ББМ – 1
- артилерійських систем – 3
- авіатехніки – 4
- вертольотів – 1
"Чергова партія рашистів вже ніколи не піде у наступ, не будуть обстрілювати мирні населені пункти та скоювати воєнні злочини. Українські воїни продовжуватимуть знищувати окупанта", – йдеться у зведенні.
На інших напрямках
- За даними на ранок 8 квітня, ВСУ знищили 19 тисяч окупантів та майже 5000 одиниць різної техніки РФ.
- Українська розвідка фіксує, що на Донецькому та Таврійському напрямах супротивник продовжує нарощувати свої війська. Окупанти не залишають спроб наступу у напрямку населених пунктів Попасна та Сєверодонецьк.
- Окупанти повністю вивели свої війська з території Сумської області у РФ.
- Олешковський міський голова Євген Рищук повідомив, що 9 квітня окупанти спробують призначити у місті свою окупаційну владу.