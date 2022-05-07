ЗСУ за добу ліквідували 107 окупантів, 19 танків та ударний вертоліт

Практично щодня ЗС Росії втрачають по гелікоптеру / Колаж "Сьогодні"

Захисники України продовжують завдавати шкоди окупаційній армії Російської Федерації, яку їх президент Володимир Путін збирається й надалі бездумно використовувати як так зване "гарматне м'ясо". 7 травня на східному напрямку окупанти втратили понад сотню своїх солдатів та 19 танків.

Про це повідомляє командування угруповання Об'єднаних сил.

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Військова статистика

Повідомляється, що 7 травня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога.

"Завдяки вмілим діям і майстерності наших воїнів завдали шкоди російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 19 танків, 20 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальні броньовані автомобілі, одну одиницю спеціальної інженерної техніки та 6 автомобілів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий ударний вертоліт Мі-28Н та шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10", – йдеться в офіційному зведенні.

Оперативне командування "Схід" повідомило, що українські воїни протягом 7 травня ліквідували 107 російських окупантів, 8 їхніх танків, 1 БТР, 11 БМП і два безпілотники.

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Обстановка