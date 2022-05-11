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ЗСУ за добу "розмазали" по Україні 350 окупантів – Генштаб

11 травня, 10:53
Росія втратила вже 26 000 одиниць особового складу

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська армія зазнає величезних втрат. Крім особового складу, ЗСУ майстерно знищують ворожу техніку. Генштаб України опублікував звіт про втрати армії РФ за добу.

Втрати російської армії

  • танки – 1187 (+17);
  • артилерійські системи – 528 (+9);
  • РСЗВ – 185;
  • засоби ППО – 87;
  • літаки – 199;
  • гелікоптери – 160 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 (+10);
  • крилаті ракети – 94;
  • кораблі / катери – 12;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 1997 (+17);
  • бойові броньовані машини – 2856 (+48);
  • спеціальна техніка – 41.

Звірства російських окупантів