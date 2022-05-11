ЗСУ за добу "розмазали" по Україні 350 окупантів – Генштаб

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська армія зазнає величезних втрат. Крім особового складу, ЗСУ майстерно знищують ворожу техніку. Генштаб України опублікував звіт про втрати армії РФ за добу.

Втрати російської армії

танки – 1187 (+17);

артилерійські системи – 528 (+9);

РСЗВ – 185;

засоби ППО – 87;

літаки – 199;

гелікоптери – 160 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 (+10);

крилаті ракети – 94;

кораблі / катери – 12;

автомобільна техніка та автоцистерни – 1997 (+17);

бойові броньовані машини – 2856 (+48);

спеціальна техніка – 41.

Звірства російських окупантів