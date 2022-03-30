Вторгнення Путіна в Україну створило глобальну продовольчу кризу – США

РФ розбомбила щонайменше три цивільні кораблі, які перевозили товари / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська агресія вже призвела до критичного дефіциту продовольства в Україні, а наслідки глобальної продовольчої кризи скоро відчують у всьому світі. Таку заяву на засіданні ООН, присвяченому впливу російської війни на глобальну безпеку продовольства, зробила заступниця держсекретаря США Венді Шерман.

Про це повідомляє CNN.

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Шерман сказала, що Росія атакувала щонайменше три цивільні кораблі, які перевозили товари з Чорного моря, а також те, що ВМС Росії блокують доступ до українських портів, перекриваючи можливість України експортувати зерно і не даючи близько 94 кораблям з продовольством дістатися Середземного моря.

За її словами, заяви РФ про те, що західні санкції нібито збільшують ціни на продовольство у всьому світі, ігнорують той факт, що Росія завадила експорту українського зерна.

"Поки Путін продовжуватиме свою війну, поки російські сили продовжують бомбардувати українські міста та блокувати конвої з допомогою, поки мирні жителі в облозі не зможуть дістатися безпечного місця, ця гуманітарна криза лише посилюватиметься. Цю війну розпочав Володимир Путін. І він той, хто може це зупинити", – додала вона.

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Шерман нагадує, що, за оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, близько 13 мільйонів людей у всьому світі "можуть опинитися у продовольчій небезпеці внаслідок вторгнення Росії в Україну".

Ситуація в Україні

Росія виводить окремі підрозділи своїх збройних сил з території Київської та Чернігівської областей. Однак зберігається висока загроза завдання російськими окупантами ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури.

Наразі у противника виникла проблема з проведенням ротації. Відомо, що тільки на Тихоокеанському флоті Збройних сил РФ не можуть укомплектувати навіть одну батальйонно-тактичну групу, бо особовий склад відмовляється брати участь у так званій спеціальній операції.

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