"Ви до нас ставитесь, як до іншого сорту": Зеленський пояснив різкі заяви щодо ЄС і НАТО

ЄС і НАТО мають сказати, чи беруть вони Україну, наполягає Зеленський / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський обурений тим, що Захід "грається в дипломатію" і не дає остаточної відповіді щодо перспектив членства України в НАТО і Євросоюзі.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю для програми 60 Minutes американського телеканалу CBS.

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Як розповів Зеленський, коли він став президентом майже три роки тому, то хотів зрозуміти, чому Україна не в Європейському Союзі і не в НАТО.

"І коли ти граєшся в дипломатію, ніякого результату немає. Все дуже бюрократично, все дуже повільно, люди говорять – це дипломатія… Я вмовляв людей ввести превентивні санкції (проти Росії. – Ред.), я багато разів казав – що ви хочете? Ми в сірій зоні, ми не можемо бути між Росією і Євросоюзом. Чи скажіть, що ви нас не берете, і ми будемо вибудовувати іншу політику, або скажіть, що берете, і візьміть… Не можна так, ми живі люди, ви до нас ставитесь, як до іншого сорту", – заявив президент.

Глава держави підкреслив, що Україні треба захистити себе.

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"Давайте домовимось з Європою, з Америкою, або давайте домовимось з Росією про те, що тут війни ніколи не буде, щоб ми розвивалися. Не може по-іншому бути. Те, як я з ними говорю – це не перша моя розмова... Мене не цікавить більше їх дипломатія, яка призводить до знищення моєї нації. Я їх просив – ви повинні сказати українському народу, що ви нас там не бачите. Почитайте, що українські люди говорять – якщо Путін нападе, нічого страшного, нас скоро візьмуть в НАТО, за 1-2 роки будемо там, весь світ нас буде захищати. А самі в кулуарах не збирались це робити", – сказав Зеленський.

Президент додав, що зараз більшість європейських країн підтримує вступ України до Європейського Союзу.

"Так ніколи не було. Багато країн змінили свою думку про Україну і наш народ. Але дуже висока ціна, мені здаєтсья", – заявив він.

Зеленський: Якби ми були в НАТО, війна б не почалася

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що якби Україна була членом НАТО, Росія не наважилася б на вторгнення.

"Якби ми були членом НАТО, війна б не почалася. Я хотів би отримати гарантії безпеки для моєї країни, для мого народу", – сказав він.

Як заявив Зеленський, він просив прямо і чітко сказати, що Україну збираються прийняти в НАТО за рік-два-п'ять, або просто сказати "ні". За словами президента, "відповідь була дуже чіткою: ви не станете членом НАТО, але офіційно двері залишаться відчиненими".