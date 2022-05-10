Ядерної війни не буде? Арестович прокоментував заяву Путіна

Позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, чи буде ядерна війна. / Фото: Колаж: Сьогодні

Позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував пролунавшу на параді до 9 травня фразу президента Росії Володимира Путіна "Ми маємо вберегти мир від глобальної війни".

Про це він розповів на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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Що буде

"Перекладаю з кремлівської на російську: ядерної війни не буде, війни з НАТО не буде. Запитання: що буде? Буде уповільнена спроба розв'язати три основні завдання – вихід на межі Луганської, Донецької, Херсонської областей", – розповів Арестович.

На його думку, далі буде спроба утримання РФ таких кордонів шляхом проведення прихованої мобілізації, прихованого зняття техніки зі зберігання та перекидання сюди для створення угруповання, яке вже не матиме наступального серйозного потенціалу:

"Буде завдання на переведення боротьби в партер – на створення ситуації, яка була з літа 2015 року по лютий 2022 року – млявий стан на фронті – з торгівлею на переговорах, створенням різних переговорних майданчиків на тему: "Ну давайте ж якусь угоду по типу Мінська-3 або Стамбула-1, де ніби українська сторона визнає реалії". І ось, щоб ми "визнали реалії", вони триматимуть оборону, щоб наші зусилля об неї розбивалися, ми розуміли безперспективність військових зусиль і погодилися через виснажену економіку підписати цю угоду. І нас ведуть до Мінська-3. Це все, на що здатна зараз російська військова машина та політика".

Крім цього, він зазначив, що закріплення "ХНР" або "Таврійського краю", або визнання "ЛНР" та "ДНР" частиною Росії залежить від кон'юнктури:

"Це крайній сценарій – не ядерна зброя, зауважте, не повна мобілізація, – який різко погіршує обстановку, загострює її для Кремля. І вони залишають її на випадок... по-перше, вони цим загрожуватимуть, а, по-друге, на випадок, якщо переговори не підуть за їхнім сценарієм".

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав ядерний шантаж одним із найбільших викликів Європи.

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