Янукович дедалі ближче до тюремного терміну за держзраду

Новий термін Янукович отримає заочно / Колаж "Сьогодні"
Найближчим часом може розпочатися судове засідання за фактом захоплення колишнім президентом України Віктором Януковичем державної влади. Завершено досудове розслідування та адвокатам обвинуваченого запропоновано ознайомитись із матеріалами справи.
Про це повідомляється на сайті Офісу Генерального прокурора України .
Що відомо
Генпрокуратура України повідомляє, що завершено досудове розслідування щодо обставин захоплення колишнім президентом України державної влади та пособництва у цьому ексзаступника Міністра юстиції України.
"Слідством встановлено, що у вересні-жовтні 2010 року колишній президент України за пособництва заступника Міністра юстиції України та інших осіб захопив державну владу шляхом повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року. Це призвело до незаконного збільшення обсягу його владних повноважень, які відносились до компетенції законодавчої і виконавчої влади", – йдеться у повідомленні.
Генпрокуратура повідомляє, що стороні захисту Януковича надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Потім обвинувальний акт буде направлено до суду для вирішення питання можливості розгляду справи за відсутності обвинувачених, один з яких точно перебуває в Росії.
Терміном більше, терміном менше
- Віктор Янукович обріс багатьма кримінальними справами, які повертають його з розряду політика-невдахи в розряд рецидивіста.
- Наприклад, проти нього розслідується справа за фактом підбурювання військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства.
- Ще він має відповісти за підписання так званих Харківських угод 2010 року із Російською Федерацією. Печерський районний суд Києва 23 травня 2022 року дозволив взяти під варту експрезидента Віктора Януковича у рамках цієї справи.
- Взагалі, зараз Янукович уже повинен відбувати тюремний термін за держзраду. 24 січня 2019 року суд визнав його винним у держзраді та засудив до 13 років позбавлення волі за здачу Криму Росії