Японія ввела санкції проти 385 депутатів Держдуми РФ і дочок Путіна

Дочки Володимира Путіна потрапили під санкції Японії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Через вторгнення Росії в Україну Японія заморожує активи 398 громадян РФ та 28 організацій. Серед них – депутати Держдуми та дочки президента РФ Володимира Путіна та голови російського МЗС Сергія Лаврова.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Так, у МЗС Японії заявили, що санкції вводять "з метою підтримки міжнародного миру та безпеки та внесення вкладу Японії у міжнародні зусилля щодо забезпечення міжнародного миру".

Хто потрапив під санкції

Серед цих людей – 385 (із 450) депутатів Держдуми РФ, а також дочки Путіна Катерина Тихонова та Марія Воронцова. Крім того, заморожено активи дружини Лаврова Марії та його дочки Катерини Винокурової.

Також санкції поширюються на головкома ВМФ РФ Миколу Євменова, його заступника віцеадмірала Володимира Касатонова, командувача Чорноморського флоту адмірала Ігоря Осипова, головкомів Сухопутних військ Олега Салюкова, ВКС РФ Сергія Суровікіна, командувача ВПС РФ Сергія Дронова.

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Під санкції також потрапили перший заступник командувача Чорноморського флоту Сергій Пінчук, командувач військами Південного військового округу Олексій Авдєєв, заступник командувача Південного військового округу Рустам Мурадов та командувач 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу Андрій Сичовий.

Які підприємства під санкціями

Обмеження торкнулися 26 підприємств та двох банків РФ. Серед організацій – АТ "НВК "Техмаш", Рязанське конструкторське бюро "Глобус", Арзамаське науково-виробниче підприємство "Темп-авіа", державне машинобудівне конструкторське бюро "Вимпел" імені Торопова, Арсеньївський авіаційний завод "Прогрес" імені М. І. Сазикіна та інші.

Також будуть заморожені активи "Альфа-банку" та "Сбербанку", а транзакції з ними заборонені, починаючи з 12 травня.



Крім того, Японія запровадила заборону на іноземні інвестиції в РФ. З 12 травня вони здійснюватимуться лише за спеціальними дозволами.

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