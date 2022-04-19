Яйця Фаберже, зброя та сотня картин: копи провели обшуки у Марченко (відео)

Відбулися чергові обшуки у справі активів родини Медведчука. Фото: колаж "Сьогодні"

Правоохоронці провели обшуки на території Києва та Київської області, внаслідок яких було вилучено майно Оксани Марченко – дружини голови партії ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука. Прокуратура вже готує клопотання про арешт активів.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

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Під час обшуків правоохоронці виявили близько 100 картин, антикварні речі, що належать родині затриманого народного депутата, а також мисливську гвинтівку, пістолет BUL, 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки та яйця Фаберже. Суму виявленого майна визначають.

"Офісом генерального прокурора вже готуються клопотання про накладення арешту. Надалі арештовані активи будуть передані до управління АРМА", – йдеться у повідомленні.

Кошти, отримані від реалізації заарештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури.

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Нагадаємо, раніше у цій справі вже було заарештовано три квартири, два майнові комплекси, один будинок, офісне приміщення, цінні предмети мистецтва та транспортні засоби.

Затримання Медведчука