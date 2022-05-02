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За день ЗСУ знищили 75 окупантів на Сході

Володимир Козир
2 травня, 23:46
Українські захисники продовжують давати відсіч ворогу

ВСУ знищили не лише окупантів, але і їхню техніку/Фото: оперативно-тактичне угруповання "Схід", колаж: "Сьогодні"

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". 2 травня окупаційні війська здійснили одну атаку.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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Деталі

"Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад із боєприпасами", — йдеться в повідомленні.

Втрати ворога складають:

  • особового складу – 75;
  • танків – 2;
  • БМП – 6;
  • ББМ – 5;
  • артилерійських систем – 1;
  • мінометних розрахунків – 2;
  • АТ – 3;
  • БПЛА – 4;
  • спеціальна техніка – 1.

ЗСУ увісімнадцяте вдарили по окупантах у Чорнобаївці

Збройні сили України увісімнадцяте вдарили по позиціях російських окупантів, розташованих у Чорнобаївці Херсонської області.

"Чорнобаївка-18. Склад боєприпасів. Хто зачепить Неньку, тому не забариться. І так – багато разів поспіль", – повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у Facebook.

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