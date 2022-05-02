За день ЗСУ знищили 75 окупантів на Сході

ВСУ знищили не лише окупантів, але і їхню техніку/Фото: оперативно-тактичне угруповання "Схід", колаж: "Сьогодні"

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". 2 травня окупаційні війська здійснили одну атаку.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад із боєприпасами", — йдеться в повідомленні.