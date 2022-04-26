За два місяці окупанти випустили по Україні понад 1,1 тисячі ракет — Зеленський

Окупанти обстрілюють Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти за два місяці війни випустили по України понад 1 100 ракет. Крім того, загарбники скинули безліч авіабомб, частину громад стерли до каміння.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до українців.

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"За два місяці вони використали проти нас більше тисячі ста ракет. Незліченну кількість авіабомб, артилерії. Вони катували, грабували, розстрілювали. Вони мінували нашу землю. Перетворювали мирні міста і села на пекло. Частину українських міст і громад знищили просто до каміння. Але так нічого і не досягли. І не досягнуть", — сказав глава держави.

Президент додав, що завдяки хоробрості, мудрості наших захисників, завдяки сміливості нашого народу, Україна — це справжній символ боротьби за свободу.

ЗСУ знищили 10 цілей окупантів у небі над Україною

Протягом доби 25 квітня ЗСУ вразили 10 повітряних цілей російських окупантів. Серед них – 3 винищувачі.

"25 квітня російські окупанти активізували свої агресивні дії, випустили по Україні чимало крилатих ракет, передусім по об’єктах інфраструктури, вузлових залізничних станціях. На Східному та Південному напрямках рашисти здійснили кілька авіанальотів і, вже традиційно, втратили три літаки", — повідомили у ЗСУ.

Загалом за добу уражено 10 повітряних цілей:

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3 літаки (Су-34, Су-35, Су-30);

3 крилаті ракети;

4 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").

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