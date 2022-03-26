За місяць війни в Україні загинули 12 журналістів – оновлено

Журналісти з усього світу стають жертвами путінської війни / Колаж "Сьогодні"
Генпрокуратура України повідомила, скільком представникам ЗМІ коштувала життя їхня робота в нашій країні під час вторгнення сюди терористичних військ Російської Федерації. На жаль, бажання донести до світу правду коштувало життя 12 іноземним журналістам.
Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.
Сумна статистика
На війні загинули вже 12 журналістів, ще 10 представників ЗМІ зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
Станом на сьогодні, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, збройними силами РФ та іншими окупаційними військами, скоєно злочини щонайменше щодо 56 представників ЗМІ.
15 із них громадяни інших держав:
- 4 – представники Великої Британії,
- 2 – Чехії,
- 2 – Данії,
- 2 – ОАЕ,
- 1 – Швейцарії,
- 2 – громадян США,
- 1 – громадянка Росії
- 1 – громадянин Ірландії.
"Тільки вчора під час зйомок евакуації з розбомбленого та виснаженого Чернігова потрапили під обстріл автомобіль знімальних груп телеканалу 1+1 та турецького TRT World. Осколкове поранення отримав кореспондент Андрій Цаплієнко, який в своєму професійному житті побував не на одній війні, а нині висвітлює наджорстоку у рідній країні. За фактом цієї атаки розпочато розслідування порушення загарбниками з РФ законів і звичаїв війни. Також правоохоронцями зареєстровано щонайменше 7 проваджень щодо обстрілів, знищення або пошкодження телевеж та телерадіокомпаній", – написала генпрокурор.
Доля журналістів
- Сьогодні, 26 березня, загинув оператор 24 каналу Юрій Олійник. Він воював за Україну ще на Донбасі у 2014 році. Цього разу Юрій Олійник приєднався до ЗСУ з першого дня після вторгнення окупантів.
- 23 березня у Києві під час обстрілу загинула журналістка російського опозиційного видання The Insider Оксана Бауліна.
- 22 березня стало відомо про зникнення відомого фотожурналіста Максима Левіна. Він зник на лінії фронту під Києвом.
- 15 березня російські окупанти вбили оператора телеканалу FoxNews П'єра Закревського та українську журналістку Олександру Куршинову.
- Дещо раніше в Ірпені солдати Росії розстріляли 51-річного кореспондента всесвітньо відомого медіа The New York Times. Ще одного журналіста було поранено. Водночас вони знімали евакуацію мирних громадян із міста, яке зайняли кадирівці.