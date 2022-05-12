За добу на сході українські військові відбили п'ять атак окупантів та знищили 6 танків

Українські військові на сході України за день знищили 6 танків окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні
Українські військові продовжують стримувати російського агресора на сході України. За день, 11 травня, окупанти здійснили п'ять атак.
Про це в Facebook повідомило оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Яка ситуація
"Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім цього, було знищено склад із боєприпасами та спостережний пост", – йдеться в повідомленні.
Втрати ворога становлять:
- особового складу – до 250;
- танків – 6;
- БМП – 1;
- БТР – 2;
- ББМ – 2;
- АТТ – 7.
Нагадаємо, російські військові все більше обурюються діями своїх командирів, що відправляють їх на забій. Про це йдеться в перехопленій СБУ телефонній розмові окупанта, який воює на Харківщині, з батьком.