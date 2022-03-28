За добу ЗСУ знищили чотири російські літаки та один гелікоптер

Ворожу техніку знищують Повітряні сили ЗСУ/Фото: колаж: "Сьогодні"
Сили ЗСУ продовжують знищувати ворога у повітрі. Окупанти намагалися влучити крилатими ракетами по низці об'єктів нашої країни.
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
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Доба 27 березня спершу видалась відносно спокійною в повітряному просторі нашої держави. Втім, уже зранку в Харківській області було збито один літак, імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34, а на Київщині – вертоліт та БПЛА окупантів.
Загострення ситуації почалося ближче до 22 години — по всій країні були повітряні тривоги. Масований авіаналіт російські окупанти здійснили з півночі Київської області, де втратили одразу три літаки.
По низці об’єктів інфраструктури України ворог завдав ударів крилатими ракетами. Дві – збито протиповітряною обороною.
По наземних цілях продовжує працювати авіація Повітряних сил, яка здійснила кілька авіанальотів на ворожі війська під прикриттям винищувачів.
Загалом за добу 27 березня Повітряні сили знищили:
- 4 літаки;
- 1 вертоліт;
- 2 БПЛА;
- 2 крилаті ракети.
ЗСУ 12-й раз накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці
На аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області українські військові завдали чергового удару по російських окупантах. Це вже дванадцятий раз, коли там знищують ворога.
"Приємний, хоча і закономірний сюрприз — Чорнобаївка — 12, трапилася і продовжує траплятися прямо зараз", — повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович.