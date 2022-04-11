За добу ЗСУ знищили літак та чотири вертольоти окупантів

ЗСУ знищують окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Повітряні сили Збройних сил України за добу збили літак і чотири вертольоти російських окупантів. Щодня окупанти зазнають втрат.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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"10 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 11 повітряних цілей російських окупантів", — інформують в ЗСУ.

Зокрема, було збито:

один літак (Су-34);

чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);

три безпілотних літальних апаратів (ОТР);

три крилаті ракети (Х-59).

Бої та втрати окупантів на півдні України

Українські військові продовжують утримувати звільнені від російських окупантів території та населені пункти на південному рубежі оборони під ворожими артобстрілами. ВСУ завдають загарбникам відчутних втрат.

В Одеській області поточна оперативна обстановка виглядає так: на Миколаївському і Херсонському напрямку війська РФ продовжують оборонятися і намагаються відновити сили та ресурс, щоб перейти до наступу.

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"З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування критичної інфраструктури, ворог здійснив 3 ракетних удари по населеним пунктам Миколаївської області. На щастя, постраждалих нема", — йдеться в повідомленні.

Серед трофеїв українських захисників — багатоцільовий транспортер, а також влучно знищені танк Т-72 та 3 безпілотники типу "Орлан-10" противника. За добу на південному фронті ворожі втрати склали 84 рашистів та 13 одиниць техніки.

"Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні залишається на позиціях блокування портів та системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку", — розповіли в ОК "Південь".

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