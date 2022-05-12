За час війни Росія випустила по Україні 788 ракет — деталі від Генштабу

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Починаючи з 24 лютого, Україною було випущено 788 крилатих та балістичних ракет з території Російської Федерації та республіки Білорусь. Цілилися переважно в об'єкти транспортної інфраструктури на півдні та сході України, але неодноразово обстрілювали й інші об'єкти. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.
"Станом на шосту годину сьогодні від початку повномасштабних бойових дій збройними силами росії було здійснено 487 ракетних ударів, під час яких із території росії та республіки білорусь випущено 788 крилатих та балістичних ракет", — сказав він.
Було випущено:
- оперативно-тактичних ракет "Іскандер" – 213 одиниць,
- оперативно-тактичних ракет "Точка-У" – 61 одиниця,
- крилатих ракет морського базування та повітряного базування – 235 одиниць.
Також було здійснено 4917 авіаційних вильотів.
Безпосередньо протягом травня російські військові здійснили 49 ракетних ударів з території РФ, випущено 74 крилатих та балістичних ракет, ракет "Іскандер" – 4 одиниці, "Точка-У" – 8 одиниць, крилатих ракет морського та повітряного базування – 2 одиниці, здійснено 459 авіаційних нальотів.
Основними цілями росіян були об'єкти транспортної інфраструктури південного та східного регіонів України, але неодноразово обстрілювали інші об'єкти критичної інфраструктури соціального значення.
Ситуація в Україні
- Противник продовжує спроби просунутися на Слобожанському та Донецькому напрямках. Найбільшу активність окупанти виявляють на Слобожанському та Донецькому напрямах.
- У Маріуполі основні зусилля ворога зосереджуються на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів у районі заводу "Азовсталь". Противник продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів.
- Ворог продовжує зазнавати втрат. За наявною інформацією Генштабу, військовослужбовцям окремих підрозділів збройних сил РФ, які воюють в Україні, повідомили про неможливість проведення ротації до кінця терміну проведення так званої "спеціальної операції".
- Росія планує захопити Київ та створити нове "державне" утворення, включивши його до свого складу. Окупанти збираються інсценувати перевибори та поставити у владу проросійські політсили, повідомив заступник начальника ГОУ Генштабу ЗСУ Олексій Громов.