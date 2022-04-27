Зафіксовані пошкодження у ряду споруд ЧАЕС — голова МАГАТЕ

Глава МАГАТЕ особисто бачив сліди певних копальних робіт в межах зони відчуження/Фото: колаж: "Сьогодні"

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що експерти контролюють рівень радіаційного фону в різних частинах Чорнобильської атомної електростанції.

Про це Гроссі сказав під час виступу.

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"Ми продовжуємо постійні контакти з національним регулятором. Сьогодні я приїхав не один. Зі мною приїхала група технічних експертів з питань безпеки. Зараз вони працюють, роблять виміри радіації на місці. Я мав можливість подивитися на ситуацію на місці", — сказав Гроссі.

Також він додав, що особисто бачив сліди певних копальних робіт в межах зони відчуження і поруч з її межами. Також він зазначив, що зафіксовані пошкодження у ряду споруд ЧАЕС.

Чорнобильська зона в окупації

Раніше повідомлялося, що тікаючи з Чорнобильської зони, окупанти прихопили з собою кавоварки, чайники та багато інших предметів. Також вороги погрожували забрати з собою працівників.

кавоварки, чайники та багато інших предметів. Також вороги погрожували забрати з собою працівників. У YouTube з'явився ролик, що залишили після себе окупанти навколо ЧАЕС і як вони перекопали так званий Рудий ліс. Ці кадри доводять, що російські солдати не залишили собі шансів не отримати опромінення .

. Після шалених окупантів залишився повний безлад: зламані сейфи, розграбовані лабораторії, про що розповіли журналістам працівники "Енергоатому".

працівники "Енергоатому". Крім того, окупанти знищили архів Чорнобильської АЕС та унікальну лабораторію.

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