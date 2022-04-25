"Захлинеться сам": СБУ розвінчала міф щодо "замаху" на Соловйова

У СБУ сказали, що Володимир Соловйов є звичайним пропагандистом. / Фото: ТАСС, Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України ознайомилася з "креативом" Російської Федерації, де "героїчно затримали неонацистів", що нібито планували вбивство пропагандиста Володимира Соловйова "на замовлення СБУ".

Про це СБУ повідомила в Telegram.

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Що сказали в СБУ

У Службі повідомили, що системно працюють над посиленням безпеки України та не мають наміру серйозно коментувати фантазії російських спецслужб, які "вигадують чергові здобутки для російської аудиторії".

"Володимир Соловйов є не громадським діячем, а звичайним пропагандистом – російським аналогом Геббельса, який обов‘язково відповідатиме за свої злочини в міжнародних судах після перемоги України", – йдеться в повідомленні.

Водночас у СБУ заявили, що не мають жодних планів щодо вбивства Соловйова:

"Враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які транслює ця особа, вона може самотужки захлинутися у "продуктах" власної низькопробної пропагандистської діяльності".

Нагадаємо, російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що його майбутнє вбивство нібито замовив президент України Володимир Зеленський. Про це Соловйов сказав в ефірі одного з російських телеканалів.

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Так пропагандист відреагував на слова президента РФ Володимира Путіна про те, що ФСБ запобігла замаху "на одного з відомих вітчизняних тележурналістів".

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