Загарбники шукають зрадників серед українців та готові платити за брехню та наклеп

Окупанти хочуть "купити" мирних українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують шантажувати та залякувати людей на окупованих територіях. Загарбники пропонують українцям гроші. Крім того, вони поширюють фейки про ЗСУ та хімічну зброю.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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У селі Безіменне Донецької області під час фільтраційних заходів окупанти пропонують людям грошову компенсацію за зруйноване житло в обмін на згоду "свідчити" проти українських захисників в Маріуполі.

У Бердянську окупанти включають звуковий сигнал тривоги. Одночасно наказують всім зачиняти вікна, двері та не залишати домівок. Так росіяни переконують місцеве населення, що Збройні сили України збираються застосувати в місті хімічну зброю.

В окупований Херсон прибула група вербувальників в яку входять співробітники ФСБ, офіцери "міністерства держбезпеки ДНР" і представники ПВК "Ліга" (колишня "Вагнер"). Їхнє завдання – знайти людей, які погодяться працювати у "спецслужбах ДНР". Паралельно проводяться показові фільтраційні заходи щодо патріотично налаштованих місцевих.

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За час перебування вказаної групи було закатовано та вбито до 50 осіб цивільного населення. Близько 120 мешканців Херсона було викрадено. Наразі їхнє місцеперебування невідоме.

12 травня зазначена група прибула до місцевого СІЗО де проводила так звану "мобілізацію" серед утримуваних осіб. З приміщення було чутно стрілянину з автоматичної зброї.

"Незважаючи на смертельну небезпеку з боку рашистів, українці продовжують спротив на тимчасово окупованих територіях", – наголосили у розвідці.

РФ хоче захопити два українські міста на Донбасі

Росія продовжує розгортати свої війська на Харківщині, а також намагається просунутися на Донбас. Про це повідомили у Міноборони Великої Британії.

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Як стало відомо, Росія розгорнула 22 батальйонні тактичні групи під Ізюмом, намагаючись просунутися у напрямку північного Донбасу.

У Міноборони заявили, що Росія планує захопити міста Краматорськ та Сєверодонецьк, незважаючи на затятий опір Збройних сил України.

Захоплення цих міст зміцнить російський військовий контроль над північно-східним Донбасом і стане плацдармом для зусиль з відсічення українських сил у регіоні.

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