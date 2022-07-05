Загарбники обстріляли з вертольотів і мінометів Сумську та Чернігівську області (фото)

Російські окупанти обстріляли чергові області України та пошкодили цивільну інфраструктуру / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують обстрілювати Сумську та Чернігівську області. Зокрема, сьогодні, 5 липня, на території Новгород-Сіверської громади вибухнули 34 мінометних снаряди.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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Яка ситуація

Як зазначається, вчора, 4 липня, російські війська продовжили обстрілювати українське прикордоння. Ворог наносив вогневе ураження з застосуванням вертольотів, БПЛА, САУ, мінометів і зенітних установок.

"Під ворожим вогнем опинилися Краснопільська, Білопільська, Есманьська, Шалигінська, Новослобідська, Середино-Будська громади на Сумщині та Новгород-Сіверська, Семенівська і Сновська громади на Чернігівщині. Опівдні вертоліт російських агресорів здійснив два пуски некерованими ракетами по території Есманської громади, а ввечері російські вертольоти двічі завдали удари некерованими ракетами по одному з населених пунктів Білопільської громади", – йдеться у повідомленні.

Також спостерігалися прольоти ворожих безпілотників над територією Великописарівської та Краснопільської громад. В останньому випадку загарбники скидали з дрона вибуховий пристрій. За інформацією ДПСУ, пізніше по одному з населених пунктів цієї ж громади окупанти застосували міномети, всього 32 приходи.

Водночас по Середино-Будській територіальній громаді ворог випустив близько трьох десятків мінометних мін. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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"На Чернігівщині ворог зі своєї території нещадно гатив мінометами по прикордонних населених пунктах Семенівської громади. В підсумку зафіксовано 30 вибухів. Сьогодні зранку 34 мінометних снаряди, випущені з Росії, вибухнули на території Новгород-Сіверської громади. Сновська громада була обстріляна з великокаліберної стрілецької зброї", – зазначили в Службі.

Обстріли. Фото – Державна прикордонна служба України.

Крім цього, керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що сьогодні, 5 липня, росіяни обстріляли територію поблизу села Блешня (Семенівська громада).

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"Маємо 40 вибухів-приходів (ймовірно, стріляли з ракетних систем залпового вогню) та ще 10 – ймовірно, з артилерії. Попередньо жертв та руйнувань немає", – написав він у Telegram.

Раніше ми писали, що в окупованому Донецьку місцеві жителі чули кілька вибухів. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу парку Щербакова у Ворошилівському районі пошкоджено міст.

Також на тимчасово окупованій частині Донецької області виникла пожежа на військовому об’єкті російських загарбників. Це сталося у місті Ясинувата, де розташований особовий склад окупантів.