"Закопав по шию і стріляв біля голови". Про що полонені "ДНРівці" розповідають про росіян на допитах

Військові РФ ставляться до "ДНРівців", як до рабів / Фото: Колаж: Сьогодні

Мобілізовані в так званих Л/ДНР чоловіки вважають себе рабами російських окупантів і мріють потрапити в український полон.

Розповідь чергового полоненого так званої "ДНР" опублікували у СБУ.

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"Мы как рабы для россии. Копаем для них окопы, подбираем за ними объедки…" – каже чоловік.

Його насильно мобілізували і привезли в розташування російських військ під Сумами.

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Російські офіцери використовували їх для облаштування окопів, а у вільний час "виховували" за всіма законами дідівщини.

"Когда мы были в лесу, ему (прим: російському командиру) не понравилось, что все пошли ужинать. Он одного парня толкнул и начал возле головы стрелять. А другого нашел, так взял двоих человек, сказал чтобы его закапывали. Раздел, закопал по шею в окоп и начал стрелять возле головы. Было видно, что наши жизни для них ничего не стоят", – резюмує він.

Звірства військових РФ шокують навіть прихильників "русского мира"

Служба безпеки України раніше оприлюднила перехоплену розмову мешканки Запорізької області зі своїм племінником – бойовиком ДНР. Жінка розповіла, як військові РФ тероризують мешканців окупованих територій.

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"Ми їм пиріжки, ми їм ковбаси... А вони залазять у будинки, гвалтують дітей та стріляють у ноги", – ридає жінка.

За її словами, російські військові "під'їжджають та питають у хлопців, де тут молоді дівчата – міняють на солярку".

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