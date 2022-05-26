Залужний розповів, яка ще військова техніка потрібна Україні

Залужний закликав постачити Україні додаткову зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна для ефективного протистояння російській агресії потребує додаткової зброї, зволікати з поставками не можна.

Про це в Telegram-каналі написав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

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За його словами, зараз дуже складна ситуація, але українські військові виборюють кожний населений пункт, вибиваючи ворога з нашої території. Залужний зазначив, що ЗСУ потребують додаткового озброєння, щоб відбивати атаки ворога.

"Вибивати ворога з нашої землі нам допомагає західне озброєння та техніка. Ми вдячні за надану міжнародну технічну допомогу. Водночас ми дуже потребуємо зразків озброєння, які дозволять вражати супротивника на великій відстані. І з цим не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життям людей, які захищають світ від рашизму", – наголосив він.

Зброя для України