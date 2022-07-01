Залужний назвав генералу США умову успіху оборонних і контрнаступальних дій України

Валерій Залужний провів телефонну розмову з Марком Міллі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі. Сторони обговорили багато важливих питань.

Про це повідомив у Telegram Валерій Залужний.

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Деталі

За словами головнокомандувача, вони торкнулися питання реалізації стратегічних завдань Сил оборони України. Головним із цих завдань є звільнення українських земель у межах міжнародно визнаних кордонів.

"Важливою умовою успіху наших оборонних і контрнаступальних дій є забезпечення відповідним матеріально-технічним ресурсом. Ми щиро вдячні за надану і дуже розраховуємо на подальшу допомогу від партнерів", – йдеться в повідомленні.

Також Валерій Залужний повідомив, що генерал Міллі передав запевнення президента США Джо Байдена та міністра оборони Ллойда Остіна, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Мій колега також зазначив, що пишається Збройними силами України та українським народом, які викликають захоплення усіх людей світу, яким дорога свобода", – написав Залужний.

Підтримка США

CNN повідомило, що Міністерство оборони США наразі розглядає 1300 пропозицій від 800 компаній щодо нових інноваційних озброєнь та комерційних можливостей, які вони могли б розробити та виробити для України, щоб використати їх в боротьбі проти вторгнення Росії.

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Очікується, що найближчими тижнями Пентагон ухвалить рішення про те, які ідеї він реалізовуватиме. Міноборони США шукає виробників, які можуть реалізувати проєкти за 30 днів або складніші – за 180 днів.

Раніше президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, який включатиме сучасні західні системи протиповітряної оборони.