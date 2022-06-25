Залужний показав, як працюють далекобійні HIMARS по позиціях окупантів (відео)

Залужний показав роботу американських HIMARS. / Фото: Колаж: Сьогодні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що американські реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже працюють в інтересах оборони України. Водночас він запевнив, що українські артилеристи б'ють окупантів виключно на території України і не використовують озброєння для атак по Росії.

Про це Залужний повідомив у Telegram.

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Він опублікував відео, на якому показав, як працюють HIMARS по позиціях окупантів.

"Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі – військові об’єкти ворога на нашій, українській, території. Дякуємо американському народу за надане озброєння! Наша мета – Перемога", – підписав відео Залужний.

Чому США зволікали з поставками HIMARS

Як писав Wall Street Journal, українське військове командування протягом кількох тижнів переконувало американських партнерів узгодити надання сучасних пускових установок М270 MLRS та М142 Himars. Проте в уряді США деякі чиновники були занепокоєні можливим наданням з такими пусковими установками сумісних з ними ракет, які мають дальність майже 300 кілометрів (ATACMS).

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Американські чиновники побоювалися, що ЗСУ можуть вести вогонь по критичній інфраструктурі на території Росії, а також територіях Криму та Донбасу, окупованих з 2014 року.

ЗМІ, посилаючись на джерела, повідомляють, що адміністрація Байдена розглядає надання таких установок лише з боєприпасами, які дозволяють застосовувати їх як реактивні системи залпового вогню, а не оперативно-тактичні ракетні комплекси. Дальність цих боєприпасів – від 30 до 70 км.

Установки допоможуть українським захисникам вести вогонь по оперативному тилу російських підрозділів та боротися з підкріпленням другого ешелону. Крім того, це підвищить ефективність контрбатарейної боротьби ЗСУ в артилерійському протистоянні на Донбасі.

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Зазначимо, що президент Володимир Зеленський закликав надати Україні зброю більшої дальності, спрямовану на захист територій нашої країни. ЗСУ не використовуватимуть таке озброєння для атак по території Росії.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що до нашої країни прибула перша партія американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Журналіст Андрій Цаплієнко вже опублікував перші кадри бойового застосування американської зброї по позиціях окупантів.

Сайт "Сьогодні" також пояснював, чому Україна так чекала на ці РСЗВ від США.