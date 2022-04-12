Заступник голови Міноборони Маляр розповіла, коли Росія знову спробує захопити всю Україну

Ганна Маляр: "Росія може знову спробувати захопити Україну" Фото: колаж "Сьогодні"

Росія може знову спробує захопити всю Україну, проте зараз окупаційні війська поставили перед собою проміжні цілі – захопити південь та схід країни. Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Південь також сьогодні, як і схід, концентрує на собі великі зусилля ворога завоювати цю територію. Це ті проміжні цілі, які ставить перед собою ворог перед тим, як націлитись на всю Україну вдруге", – зазначила Маляр.

Реклама

Заступник голови Міноборони додала, що росіяни вже намагалися захопити південь та схід України у 2014 році.

"Тому південь представляє для ворога, як і на схід, стратегічний інтерес, це зрозуміло. І на сьогоднішній день справді це дуже складна ситуація, тут нічого приховувати", – наголосила вона.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що ворог намагається захопити Маріуполь та Попасну, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Реклама

Також ми інформували, що РФ розмістила окупантів на кордоні з Україною, але вони відмовляються воювати.