Захід має дати Україні важке озброєння: головні заяви влади за 21 травня

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 88-й день повномасштабної війни з Росією. Російські окупанти розгортають нові ракети біля кордонів України та продовжують блокувати порти. В Україні запропонували вирішили проблему РФ у Чорному морі за допомогою західної зброї.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 22 травня.

Реклама

Зеленський: РФ кинула всі сили на знищення України

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в ніч на 22 травня заявив, що Росія "фактично направила всі свої ресурси, щоб нас знищити".

"У російських регіонах відкрито кажуть, що їхня так звана "спецоперація" є причиною економічного падіння – зокрема таких галузей, як будівництво, та багатьох інших. А також і причиною для збіднення людей, яке може бути ще більшим, ніж у 1990-ті роки. Зростання цін, знецінення доходів, руйнування всього економічного потенціалу, який створено в Росії з 2000-х, – окупантів це поки що не зупиняє. Але колосальні витрати на війну їм все одно не допомагають, і не допоможуть", – сказав він.

Президент наголосив також, що на Донбасі ситуація дуже важка, російська армія намагається наступати, але захисники України щодня наближають День перемоги.

Реклама

Подоляк закликав дати Україні важке озброєння

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що сотням мільйонів людей загрожує голод, оскільки РФ не дає експортувати продовольство з українських портів. За його словами, проблему можна вирішити постачанням Україні зброї.

"The Economist прогнозує наслідки російської агресії та пропонує миру домовитися з Росією та Україною про міжнародні конвої продовольчих вантажів у Чорному морі. Торгуватися з країною, яка взяла в заручники сотні мільйонів людей? У нас є краща ідея: світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншого необхідного важкого озброєння для розблокування Чорного моря. Далі ми все зробимо самі", – написав Подоляк у Twitter.

Арестович розповів, коли ЗСУ вийдуть на пік бойової потужності

Позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України протягом 1-2 місяців вийдуть на пік боєздатності, тому Кремль хоче якнайшвидше припинити бойові дії та нав'язати Києву нові "мінські угоди".

За словами Арестовича, у Росії розуміють неприємну річ – "українська армія протягом місяця-півтора, максимум двох, виходить на пік своєї боєздатності за рахунок постачання західного озброєння".

Реклама

"Зеленський чітко дав зрозуміти, що він не дасть нав'язати "Мінськ-3" у будь-якому варіанті. Тому ця угода має на меті для РФ затягнути час, щоб вона зібрала ресурси і знову порушила цей "Мінськ", спробувавши знову піти в наступ або зміцнитися", – наголосив він.

РФ розгорнула "Іскандери" поблизу кордонів України

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія розгорнула пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" вздовж кордону України у Білгородській області.

Крім того, ворог збільшує систему матеріально-технічного забезпечення та ремонтних баз.

Білоруські військові посилили розвідку вздовж кордонів із Україною. Там розгорнули додаткові засоби радіоелектронної розвідки.

Також у Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили наступ росіян на важливому напрямку на Донбасі

Генштаб озвучив втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати супротивника з 24.02 до 22.05 склали:

особового складу – близько 29050 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1285 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин – 3141 (+25) одиниця;

артилерійських систем – 599 (+3) одиниць;

РСЗВ – 201 (+0) одиниця;

засоби ППО – 93 (+0) одиниці;

літаків – 204 (+0) одиниці;

вертольотів – 170 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 470 (+8);

крилаті ракети – 107 (+3);

кораблі/катери – 13 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2194 (+16) одиниці;

спеціальна техніка – 43 (+0).

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.