Західна розвідка: Росія планувала війну в Україні ще влітку

Росія готувалася до вторгнення в Україну влітку 2021. Фото: колаж "Сьогодні"

Західна розвідка ще влітку 2021 року дізналася, що деякі російські чиновники планують повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомив представник західної розвідки "BBC Україна".

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"Влітку ми побачили, як невелика група чиновників планує повномасштабне вторгнення", – заявив він.

Зазначається, що деякі російські чиновники вперше дізналися про наміри РФ діяти проти України, коли почули про це від директора ЦРУ Вільяма Бернса на початку листопада.

РФ використовує для атак в Україні саморобну вибухівку – британська розвідка

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Російські війська продовжують атакувати об'єкти інфраструктури з високим ризиком побічної шкоди для цивільного населення, зокрема резервуар з нітратною кислотою.

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