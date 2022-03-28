Запланована евакуація з Енергодара не відбудеться — мер

Евакуація з Енергодара скасована/Фото: колаж: "Сьогодні"

Заплановану на ранок 28 березня евакуацію з Енергодара скасували. Запорізька ОВА не дала добро на формування колони.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

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"Ми вкотре змушені скасувати формування колони на евакуацію в Запоріжжі, виїзд якої планувався на ранок понеділка", — повідомив Орлов.

Він зазначив, що станом на 23:30 27 березня Запорізька ОВА не дала дозвіл на формування евакуаційної колони. Міський голова звернувся до президента України Володимира Зеленського, віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук та голови Запорізької ОВА Олександра Старуха з проханням на державному рівні організувати "зелений коридор" для виїзду жителів тимчасово окупованого Енергодара.

Графік евакуаційних поїздів на 28 березня

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 28 березня:

Харків:

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11:30 — №229/230 Харків — Ужгород. Дніпро: 20:00 — №234/233 Дніпро — Чоп. Краматорськ: 13:00 — №282/281 Краматорськ — Львів;

16:00 — №284/283 Краматорськ — Львів. Одеса: Реклама 22:32 — №238/237 Одеса — Ужгород. Інший: 14:00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова;

16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.

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