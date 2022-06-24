Заборону на виїзд чоловіків за кордон закріплять у законі, але будуть і винятки

Порядок перетину кордону чоловіками під час воєнного стану врегульовують окремим законом / Фото: Колаж: Сьогодні

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким хочуть врегулювати механізм виїзду військовозобов'язаних за межі країни під час воєнного стану. Наразі заборона на виїзд діє на підставі президентського указу.

Ініціаторами законопроєкту виступають 3 депутати: Михайло Лаба, Олексій Кузнєцов та Анатолій Остапенко (усі – представники фракції "Слуга народу").

Реклама

Вони пропонують прописати у законі "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України" заборону на виїзд із країни військовозобов'язаним (чоловікам з 18 до 60 років). Діятиме ця норма лише під час дії воєнного стану.

При цьому у законі хочуть врегулювати і норму про те, кому можна буде залишити Україну.

Винятки:

Реклама

багатодітні батьки (3 та більше дітей віком до 18 років);

батьки-одинаки;

чоловіки з інвалідністю;

студенти/аспіранти/докторанти;

особи, визначені Кабінетом міністрів України.

Щодня прикордонники відмовляють близько 100 чоловікам на виїзд із України, які підпадають під дію обмежень. Крім того, при незаконній спробі перетнути державний кордон затримують близько 30 порушників, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Прикордонники пропускають чоловіків виключно в нормах чинного законодавства. Серед винятків хотів би нагадати, що систематично кордон в обидва боки перетинають водії-далекобійники, а також особи, які перевозять гуманітарну допомогу", – сказав Демченко.

Кабмін дозволив деяким військовозобов'язаним виїжджати за кордон

Кабінет міністрів України у травні вніс зміни до постанови та розширив категорії військовозобов'язаних чоловіків, яким можна виїжджати за кордон в умовах воєнного стану. Тепер виїзд за кордон дозволено:

Водіям, які перевозять медичні вантажі, вантажі гумдопомоги для потреб ЗСУ та населення України. Також дозволено пропускати далекобійників на фурах, які мають ліцензії.

Залізничникам, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці.

Спортсменам та тренерам, які беруть участь у міжнародних змаганнях або готуються до них.

Терміни перебування за кордоном: для водіїв та спортсменів – 30 днів, для далекобійників – 45 днів, для залізничників – 6 місяців.